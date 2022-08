El Club Deportivo Olimpia afrontará este jueves 25 de agosto su partido más complejo desde que Pedro Troglio regresó al banquillo cuando se mida al CSD Municipal por la vuelta de los octavos de final de la Liga Concacaf 2022. Los Rojos son otro gigante de la región y, con el 2-2 que protagonizaron en el Doroteo Guamuch Flores, les demostraron por qué la serie histórica entre ambos está tan pareja (9 triunfos para cada lado y 10 empates).

Luego de dicho compromiso, se confirmó que Yustin Arboleda sufrió un desgarro en el cuádriceps de la pierna derecha en el triunfo ante Olancho FC, por lo que estará, en principio, tres semanas fuera. Baja sensible que se suma a la de Yan Maciel (lesionado), Óscar Boniek García y Jerry Bengtson (expulsados en la ida). Aunque aún resta saber qué sucederá con Josman Figueoa, quien se recupera de un problema en sus amígdalas.

Para colmo, hubo preocupación luego del empate 1-1 con Real España del domingo —en el cual volvió a sumar minutos Jorge Benguché— pues Carlos Sánchez salió acalambrado del clásico, dejando "desprotejido" el lateral izquierdo. Aunque en las últimas horas comenzó a aclararse el panorama Merengue, ya que "Mango" finalmente logró recuperarse y será de la partida mañana. Noticia positiva que se suma a la de Elvin Casildo, quien también ha superado su lesión.

"Ha sido una semana muy dura. En Guatemala lo teníamos controlado y por el suceso que todos saben terminamos sufriendo con un desgaste mucho mayor del que pensábamos. Menos de 72 horas después jugamos un clásico, lo cual es un tema que hay que analizar bien, lo digo desde hace un montón", reclamó Troglio en conferencia de prensa tras el choque ante la Máquina, que también jugará mañana por Liga Concacaf contra Cartaginés.

Sin nada que esconder: así formará Olimpia ante Municipal

Hace instantes, Pedro Troglio reveló el once inicial con el que afrontará la vuelta de los octavos de final de la Liga Concacaf y, además, dejó un mensaje para la afición: "Les pido que vayan a alentarnos como lo hacen siempre, no entremos en problemas que nos puedan perjudicar a futuro, para que no volvamos a jugar en Concacaf sin gente. Jerez desmintió todo lo que había dicho, los partidos así son, con fricciones", aseguró.