El delantero Keyrol Figueroa, hijo de Maynor, se ha convertido en noticia en las últimas semanas, luego que fuera convocado para jugar por Estados Unidos categoría Sub-17 y con esto daría un paso para ya no hacerlo con Honduras, por lo que el técnico Israel Canales rompió el silencio y le mandó un contundente mensaje.

"Habíamos estado en comunicación de tener la posibilidad de ser partícipe de la selección, pero hay que ser sinceros, el muchacho tiene la opción de ser elegido por Inglaterra y Estados Unidos, igual de Honduras, son situaciones que dependen de los familiares", dijo Canales

Acerca de inclinarse por jugar con los de las Barras y Las Estrellas comentó: "La decisión que tome la familia ya es muy propia, las puertas están abiertas de nuestra parte, pero tampoco vamos a estar insistiendo, insistiendo, su decisión se le respeta. Hay infinidad de muchachos que están en mismas condiciones".

"Es importante tener identidad hondureña, y no hablo de documentos, sino sentir el compromiso de estar con la selección de Honduras. El hecho que haya participado en algunos amistosos con la selección de Estados Unidos no le cierra las puertas a Honduras en un futuro, no está cerrado, el día mañana quiere sumarse, las puertas están abiertas", finalizó.

Figueroa que actualmente milita en el Liverpool de Inglaterra, no tiene las puertas cerradas con la H, porque elegir a la Sub-17 de Honduras no le quita la opción que más adelante pueda hacerlo con el equipo mayor en un futuro.