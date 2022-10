Hernán Tota Medina, técnico de Motagua, se mostró ilusionado y motivado de cara al partido de hoy contra Olimpia, correspondiente a la ida de las semifinales de la Liga Concacaf que se disputará la noche de hoy en el estadio Nacional Chelato Uclés y en el que el sudamericano espera conseguir un buen resultado.

“Sabemos la importancia que tiene, es un clásico, jugar una semifinal por copa es mucho más, la verdad es una chance muy linda para ambos equipos, para tratar de proponer y tratar de implementar todo lo que venimos haciendo en nuestro juego y después cada uno intentará adueñarse del compromiso y sobre todo en estos primeros 90 minutos, pero todavía van a restar 90 minutos más en la vuelta, así que no va a ser nada determinante. La idea siempre es en este primer juego hacer un buen partido”, dijo.

“Somos rivales que por mucha historia nos conocemos, nos hemos tenido que enfrentar por liga, va a ser un partido diferente, por más que uno quiera intentar repetir un juego no va a ser así, somos conscientes que en estas instancias son los detalles lo que hacen la diferencia, trataremos de minimizar esos detalles para no cometer errores y para poder tener más aciertos. Esperamos que pueda salir un buen espectáculo para la gente, esperemos no sea la excepción sabiendo lo que queda por delante”, agregó.

Acerca de la derrota del fin de semana ante Real España comentó: “El grupo está bien, hay tres resultados posibles en el fútbol y nos tocó el menos deseado, pero a partir de ahí sabíamos que nos podía suceder, creo que uno siempre trabaja para que las cosas nos salgan bien. En ese aspecto estamos tranquilos porque no solamente tenemos una idea de juego, sino que también la idiosincrasia de trabajo y de situaciones que hemos resuelto a lo largo de todo este tiempo que venimos trabajando y esta no es una excepción”.

“Obligaciones Motagua tiene siempre. ¿Qué significa jugar ante Olimpia? Como reiteré, es uno de los clásicos más grandes de la región y sin duda tiene una connotación especial jugar por copa y más en una semifinal, así que la verdad es alentador”, finalizó.