Keyrol Figueroa, hijo del histórico capitán de la Selección de Honduras, Maynor Figueroa, sorprendió al aceptar la convocatoria de la Sub-17 de Estados Unidos. El juvenil será parte de la nómina del USYNT que jugará un torneo amistoso en República Checa, en el cual se enfrentará a Eslovaquia, Alemania y el país anfitrión. Sin embargo, la Fenafuth se pronunció sobre el tema a través de su director administrativo, Gerardo Ramos.

Según le dijo a Diario Diez, la Federación ha venido conversando "por un largo período" con los padres de Keyrol. "Maynor es de la casa. Aparte de ser jugador de la Selección, es un amigo. Tenemos una buena relación con él, partiendo que ha sido capitán de la Selección por mucho tiempo, por lo tanto, solo hay que imaginar el número de conversaciones que hemos tenido con él durante más de once años", comentó.

En su caso, aseguró, tiene de 7 a 8 meses platicando con su familia. En ese período de tiempo, aseguró, los padres del juvenil establecieron entre las prioridades sus estudios y su afianzamiento en el Liverpool de Inglaterra, club con el cual renovó contrato en mayo, considerando prematura su convocatoria. Tal como Luis Alvarado, técnico de la 'H' Sub-20, quien dijo que Figueroa "aplica para la siguiente Selección U-20, es bastante joven".

Recordemos que Keyrol tiene triple pasaporte: nació en Honduras, pero vivió fuera del país por 15 años (tiene 16), repartidos entre Inglaterra y Estados Unidos. Pero Ramos asegura que hay cierta tranquilidad: "En las selecciones menores no hay problema que un jugador pueda cambiar de Federación o selección, la dificultad sería que se tratara de una Selección Mayor, porque no habría marcha atrás".

"El tema no pasa porque la Federación haya dejado de hacer gestiones, por el contrario, insisto en que ha prevalecido un diálogo fluido con Maynor y su esposa y nunca me han dicho que no. Sí me han dicho que su hijo tendría que pensarlo muy bien", comentó Ramos. También dijo que no tiene dudas de que Figueroa quiere que su hijo juegue para Honduras: conoce su país, su fútbol y ha sido uno de los referentes de la "H". Pero, "desde el ángulo de un padre su papel es guiarlos y serán los hijos los que toman sus decisiones y hay que respetarlas", culminó.