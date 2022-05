Diego Vásquez se convirtió en el nuevo entrenador de la Selección de Hondurasde manera provisional, para afrontar los partidos de la Liga de Naciones de la Concacaf, pero el estratega argentino tiene otros planes y es hacer un buen trabajo para quedarse de manera definitiva, tal como lo dice una clausula de su contrato.

“Mi nombramiento no es un interinato, están proyectando otro partido para después de la Liga de Naciones. Interinato es cuando ya estás adentro, hoy somos el cuerpo técnico de la Selección. Obviamente si tenemos buenos resultados y ganamos tenemos una cláusula abierta para seguir. Esperemos mostrar nuestro trabajo, que nos vaya bien y ganar”, dijo Vásquez.

“Honduras hace mucho que no gana, a partir de ahí lo que está al alcance nuestro es mostrar nuestro trabajo que veníamos realizando desde hace ocho años y medio con Motagua, conocemos mucho el fútbol hondureño y esperemos poder plasmarlo y extender el tiempo si los directivos así lo quieren”, agregó.

Acerca de su forma de juego comentó: "A mí me gustan muchos estilos, formas, me gusta mucho el juego, porque si vos tenés un estilo, por ejemplo, estás vestido como ahora y afuera hay una tormenta, tenés que cambiar. Me gusta mucho los jugadores que son inteligentes, que entienden el juego y que se adapten a lo que el partido te demanda, queremos ver un equipo corto, que ataque y defienda en bloque, que maneje bien la pelota, que no la regale, con mucha gente en el área, que sea firme la defensa”.

Por último, habló de la presión que tiene en la H: “Muchas veces es desmedida y quizás no tiene mucho realismo, tenemos mucho talento, pero hay niveles de equipos que trabajan y tienen jugadores de otras latitudes. Hay que tener mucho realismo, pero a nivel de Concacaf, Honduras tiene mucho nivel para ser competitivo”.