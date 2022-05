Diego Vázquez, flamante entrenador de la Selección de Honduras, advirtió que no podrá contar con una pieza fundamental para la venidera Liga de Naciones de la Concacaf.

Selección de Honduras sufre sensible baja para la Liga de Naciones

La Liga de Naciones de la Concacaf 2022-23 está cada vez más cerca de comenzar. En poco más de dos semanas el balón empezará a rodar en esta competición, que reúne a todas las selecciones nacionales de países cuyas federaciones estén afiliadas a la casa madre del fútbol de esta región.

En vistas del mencionado evento, los diferentes combinados patrios se están preparando de la mejor manera, procurando llegar lo más a tono posible y con todas sus piezas intactas. Sin embargo, lo ideal no siempre se concreta, y algunos elencos llegarán mermados por diferentes bajas.

La Selección de Honduras tendrá una más que sensible. Según Diego Vázquez, flamante entrenador de La Bicolor para los tres primeros duelos, el delantero Anthony "Choco" Lozano no podrá formar parte de la convocatoria. "Me dijo que tiene programado un tratamiento en la rodilla, donde ha sufrido molestias, cuando termine la temporada", manifestó el argentino.

"Es algo que escapa a lo nuestro, y es respetable porque ya estaba programado desde antes", concluyó respecto a ese tema. Además, dejó en claro que este lunes brindará la nómina para la Nations League. En las últimas horas, la Federación Nacional de Fútbol de Honduras (Fenafuth) invitó a los medios a participar de una conferencia de prensa para anunciar la misma.

Los catrachos deberán confrontar a Canadá y Curazao en el Grupo C de la Liga A. Los dos primeros clasificarán a la Copa Oro 2023, y el primero accederá también al Final Four. El que acabe tercero, en tanto, descenderá a la Liga B. La ventana de junio (habrá otra en marzo de 2023) resulta trascendental teniendo en cuenta que allí se suscitarán tres de los cuatro compromisos (el ida y vuelta con los caribeños, sumado al duelo en casa contra los norteamericanos).