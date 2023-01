¿Cuándo juega Olimpia vs. Marathón? Día, horario y canal para ver el clásico por la jornada 3 del Clausura 2023 de Honduras

Olimpia y Marathón disputarán un nuevo clásico este sábado 28 de enero, en la tercera jornada del Torneo Clausura 2023 de la Liga Nacional de Honduras. Los Melenudos se erigieron como los líderes en solitario del campeonato tras dos ganes, pero llegan con una baja sensible para medirse al conjunto de Salomón Nazar, que hasta el momento no sumó de a tres.

Olimpia vs Marathón: cuándo, dónde y por qué canal ver el clásico

El encuentro de Liga Nacional entre Olimpia y Marathón se jugará mañana, sábado 28 de enero, a las 7:00 p.m. de Honduras en el Estadio Carlos Miranda de Comayagua. Se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO a través de TSi .

Olimpia vs Marathón: cómo llegan los Albos

Los campeones nacionales golearon 5-0 a Real Sociedad en la jornada inicial, aunque luego tuvieron que sudar para vencer 1-0 (con polémica) a Honduras Progreso. En las últimas horas, surgieron dos noticias relevantes: el regreso de Edwin Rodríguez, tras un fugaz paso por el Aris de Grecia, y la confirmación del desgarro de Bryan Moya, razón por la cual Pedro Troglio no venía dándole minutos.

Olimpia vs Marathón: cómo llegan los Esmeraldas

No ha sido un comienzo fácil para el equipo sampedrano. Empató 2-2 con Olancho, sufriendo además de las expulsiones de Jiménez y Orellana, y perdió 2-0 ante Vida. "Vamos a hacer cambios para el partido contra Olimpia, el once inicial hoy no anduvo a la altura (...) perdimos tres centrales y tengo otros lesionados", comentó Nazar, quien estimó que "en la cuarta fecha estaremos más consolidados".

Olimpia vs Marathón: último partido entre ambos

El último clásico entre Olimpia y Marathón se jugó el 4 de diciembre, en la semifinal de vuelta del Apertura 2022. Los Verdolagas ganaron 3-1 gracias a las dianas de Clayvin Zúniga, Lucas Campana y Félix Crisanto. Mientras que para Olimpia marcó Gabriel Araújo, tanto que guió a los Albos hacia la gran final por diferencia de gol.