La Federación Nacional de Futbol de Honduras ha tenido mucho trabajo en los últimas semanas, luego que se haya comenzado a hacer la búsqueda de su nuevo entrenador tras el despido del colombiano Hernán Darío Gómez y uno de los principales candidatos es el de su compatriota Reinaldo Rueda, quien ya sabe que es estar en el banquillo de la H.

Rueda es uno de los favoritos por los dirigentes para que vuelva a estar en el combinado catracho, tomando en cuenta que en su primera etapa tuvo un paso exitoso al lograr llevar a la Selección Nacional a la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, donde quedó fuera en la primera fase, aunque según el colombiano aún no ha tenido negociaciones.

“Es un no y bueno quizás (ha recibido comentarios) de algún aficionado, o gente, pues como sabes tú, tengo amigos y gente muy querida (en Honduras); gente que en verdad desean lo mejor para uno. en lo absoluto, no ha habido ningún contacto (con los integrantes de la Comisión de Selecciones), ni nada, y no hay ninguna información relevante que sea para tu trabajo”, dijo el técnico a Diario Diez.

Reinaldo Rueda actualmente se encuentra sin trabajo, hace unas semanas fue separado como seleccionador de Colombia al no lograr clasificar a la Copa del Mundo de Qatar 2022, pero a pesar de eso tiene un ofrecimiento formal para dirigir al Atlético Nacional de su país, así como las opciones de quedar al mando de Honduras.

La Fenafuth ha dado a conocer que tiene varias carpetas de técnicos, una de ellas es la de Reinaldo Rueda, así como la del también colombiano Juan Carlos Osorio y el argentino Pedro Troglio. Otros nombres que se manejan son los de Héctor Vargas, Diego Vásquez y José Salomón Nazar, quienes tendrían más opciones de tomar el cargo de manera interina.