Alberth Elis no ha podido ayudar al Burdeos a conseguir buenos resultados en la Ligue 1.

Girondins de Burdeos, club donde milita el delantero hondureño Alberth Elis, está viviendo una pesadilla en la Ligue 1, a pesar del cambio de entrenador no ha logrado los resultados esperados y hoy en el encuentro ante Clermont por la vigesimosexta jornada no pasó del empate y con esto cayó al último lugar de la clasificación.

El equipo del delantero hondureño tenía la oportunidad de avanzar posiciones, tomando en cuenta que enfrentaba a un rival directo en sus aspiraciones de salir de la zona del descenso, pero al final el Burdeos empató a un gol resultado que lo hizo caer en el sótano con 22 puntos, los mismos que Metz y Saint Etienne pero estos tienen mejor diferencia de anotaciones.

La situación deportiva del club no ha sido la mejor, ha venido de más a menos hasta llevarlo a la zona del descenso, esta mala racha causó que hace unas semanas se tomará la decisión de separar de su cargo a Vladimir Petkovic, luego se informó que el nuevo estratega sería David Guion aunque la situación no ha cambiado

ELIS LESIONADO

En lo que respecta a Alberth Elis, el futbolista cumplió una jornada más sin poder jugar luego que sufriera una lesión en el menisco discal de la rodilla derecha en el partido contra Mónaco, aunque ha avanzado en la recuperación, todavía no está en condiciones para disputar un partido y no se le quiere apresurar para no arriesgarlo.

Se espera que el hondureño tenga una semana positiva, en lo que será vital para determinar si podrá ser parte de una convocatoria y así tener minutos en el encuentro ante Troyes, en el que jugará ante uno de sus rivales directos por la permanencia.