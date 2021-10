Por el Mes de la Herencia Hispana, la MLS le pidió a los jugadores con ascendencia de países latinoamericanos que luzcan las banderas de sus naciones antes de arrancar el encuentro. Rubio Rubín decidió elegir la de Guatemala y volvió a poner en debate sobre si elegirá representar a los chapines.

Pero no fue la única bandera que portero el delantero del Real Salt Lake. También tuvo puesta encima la de México, nación de origen de su madre. Eso también abrió la puerta a otra selección que puede representar y que se suma a la de Estados Unidos y la guatemalteca, con la que ya tramitó el pasaporte.

Todavía no se sabe que decisión tomará Rubio Rubín sobre el combinado nacional a representar. Estuvo en la lista previa de la Copa Oro para los estadounidenses, pero quedó afuera. También llegó a declarar que la idea de jugar para Guatemala le seducían mucho y estaba interesado en el proyecto.

“Al momento no he tomado una decisión, pero ya estoy trabajando para sacar mi pasaporte guatemalteco. Ya tengo pasaporte mexicano y americano, pero me falta el guatemalteco. Tengo las puertas abiertas, creo que Guatemala suena fuerte, la gente, el apoyo que tengo acá. Se ama todo eso, lo tomo como motivación y un día, si Dios quiere, será una realidad”, declaró el atacante hace un tiempo atrás.

De todas formas, Rubín tiene bastante tiempo para tomar una decisión. Los guatemaltecos recién volverán a competir cuando se retome la Nations League y todavía faltan años. Al quedar eliminado de las Eliminatorias Concacaf, no hay urgencia para que elija representar o no a los chapines.