Se vienen dos encuentros vitales para Honduras en las Eliminatorias Concacaf y el Bolillo Gómez necesita contar con todas las figuras. El entrenador colombiano dio su lista de convocados y entre ellos estaba Andy Najar, de buena temporada en el DC United y jugó algunos partidos del octogonal.

Para sorpresa de todos, el lateral rechazó la convocatoria para el octogonal y no estará en ninguno de los dos duelos. Todavía no se sabe el motivo del "no", pero desde el club de la MLS no informaron ninguna lesión o molestia muscular. Parece ser únicamente un tema personal del futbolista.

Sin mencionar a Andy Najar, Hernán Darío Gómez lanzó una fuerte frase y le apuntó directamente el defensor por haber rechazado la posibilidad de jugar para la Bicolor tanto contra Panamá como ante Costa Rica: "No se obliga a nadie a venir a la Selección. El que quiere a la Selección, quiere al país".

Tras confirmarse la ausencia del lateral, Bolillo llamó a Christopher Meléndez de Motagua para que lo reemplace. Acompañará en la lista a otros cuatro futbolistas de las Águilas Azules que fueron citados para esta doble fecha del octogonal: Carlos Meléndez, Diego Rodríguez, Marcelo Pereira y Omar Elvir.

