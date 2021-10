La Selección de Fútbol de Honduras enfrentará este jueves por la noche a Costa Rica, en una nueva edición del Clásico de Centroamérica en el marco de la cuarta jornada del Octogonal Final, instancia decisiva de las Eliminatorias Concacaf rumbo a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022.

Múltiples aristas pueden analizarse en torno a este tradicional duelo, algo que hizo el exfutbolista Amado Guevara en el programa Diez TV del canal GoTV. Conocedor como pocos de lo que puede ser enfrentar a los ticos, opinó acerca de los pros y contras a la hora del confrontamiento.

"A ellos no les gusta el ambiente y el tipo de grama del Olímpico. Luego vienen los duelos: ellos son técnicos y el roce siempre les cuesta, y cada vez que vienen a Honduras les pesa. Incluso el clima no es favorable para ellos", manifestó primeramente. Además, aventuró: "No será una Costa Rica agresiva. Creo que saldrán a aguantar porque para ellos sumar en San Pedro Sula no será malo. Espero una Costa Rica cautelosa".

En contrapartida, avisó: "Se tiene un rival con mucho oficio. Honduras tiene que estar concentrado al balón parado, ellos tienen buenos lanzadores y rematadores. Costa Rica tiene jugadores que nos pueden complicar". Aún así, indicó que hay "recursos para jugar" como Moya y Elis: "Son rápidos y los defensas de Costa Rica no son tan explosivos".

Finalmente, el excapitán de la Selección de Honduras advirtió: "El que pierda complica su clasificación, a menos que tenga una segunda vuelta excepcional. Si empatan se complican los dos".