Alberth Elis quiere salir de su equipo, pero Burdeos no lo estaría permitiendo.

Burdeos no quiere soltar a Alberth Elis

Falta poco para que finalice el mercado de fichajes de verano en Europa, por lo que el hondureño Alberth Elis está contra el tiempo para buscar un nuevo destino futbolísticoo más bien que su equipo elGirondins de Burdeos acepte una de las ofertas que se le han presentado en los últimos días.

El Diario L’Equipe de Francia, dio a conocer este día que las intenciones de Burdeos serían de no soltar al delantero hondureño, pese que en las últimas horas se han presentado varias ofertas por el jugador, aunque estas no han sido aceptadas porque no cumplen con las exigencias económicas.

Uno de los últimos en presentar una oferta fue el Valladolid de España y del cual es propietario el brasileño Ronaldo, pero esta rondaba los cuatro millones de euros, muy por debajo de los siete u ocho que está pidiendo el club francés y esta fue rechazada inmediatamente por lo que se quedó a la espera de otra propuesta.

Además, dicho medio de comunicación dio a conocer que “la situación no ha cambiado” y menos luego que se dieran a conocer las salidas de Niang, Mexer, Hwang y la reducción de algunos salarios de elementos importantes, por lo que la venta de Elis ya no sería necesaria para tener un balance financiero positivo.

Alberth Elis ha sido buscando últimamente por el Valladolid, Girona, Rayo Vallecano, así como en Inglaterra el West Ham y Norwich preguntaron por sus servicios, mientras en Turquía los gigantes Fernerbace y Galatasaray también estuvieron interesados.