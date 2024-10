Ya es un hecho que Ronald Gonzálezserá el nuevo entrenador de Comunicaciones. El club lo hizo oficial este lunes en sus redes sociales, tras la renuncia que presentó Willy Olivera el pasado domingo luego de la dura derrota por 4-0 ante Xelajú en el Cementos Progreso.

El entrenador tico llega con el objetivo de cambiar los malos resultados que arrastran Los Cremas. Ya son seis partidos sin conocer la victoria, con cinco caídas y apenas un empate. El primer duelo que tendrá será ni más ni menos que contra Saprissa por el repechaje de la Copa Centroamericana.

Ronald González está muy emparentado con la historia del Monstruo Morado, donde pudo ganar 12 títulos durante su paso como jugador y también como entrenador. Ahora, regresará a Guatemala con el propósito de mejorar el presente de Comunicaciones y además buscará tomarse revancha de su última experiencia en suelo guatemalteco.

La revancha personal de Ronald González en Guatemala

El último trabajo de Ronald González fue en 2023 como entrenador de Antigua GFC, de donde se fue en conflicto con el club debido a varias diferencias que tuvo con la dirigencia de Los Panzas Verdes. El tico dio una conferencia de prensa luego de haber sido destituido de su cargo, en la que denunció acoso laboral y faltas de respeto.

“Soy una persona educada con valores, cuando no estoy de acuerdo con alguien lo digo con respeto, no humillo ni utilizo palabras denigrantes. Recibí acoso laboral que en ningún lugar que en toda mi experiencia había recibido. Comentarios hirientes y salidos de tono de personas que no son entrenadores de futbol no las acepto”, apuntó Ronald contra los directivos.

¿Cuándo se estrenará Ronald González en Comunicaciones?

El técnico tico comenzará su tercer ciclo en la entidad crema. Este se iniciará el próximo miércoles 23 de octubre ante Saprissa por la ida del repechaje de la Copa Centroamericana. El ganador de la llave obtendrá un boleto para la Copa de Campeones Concacaf 2025.