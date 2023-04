El portero guatemalteco Nicholas Hagen no está atravesando un buen momento a nivel clubes. Si bien se ha erigido como un pilar en la Selección de Guatemala, en el HamKam de Noruega ha estado perdiendo terreno drásticamente, a tal punto de que hoy en día no es convocado para los duelos por la Eliteserien (máxima divisional de aquel país).

Desde Fútbol Centroamérica decidimos comunicarnos con dos periodistas deportivos de la nación nórdica especializados en el fútbol local: Sondre Skansen y Jacob Nygaard. “Tuvo juegos realmente malos y empezó a ser criticado, así que HamKam empezó a perder confianza en él. Hagen estaba hablando en este invierno con otros clubes, ya que solo le queda medio año de contrato, por lo que HamKam decidió ir por un arquero titular y tener un juvenil como segunda opción para desarrollarlo“, explicó el primero de ellos.

“No es que los fanáticos no lo quieran, no es eso. Tiene una buena reputación. Todos los días voy a ver los entrenamientos, él se presenta y da el 100%, ese profesionalismo no está puesto en duda, simplemente el entrenador no cree que él deba ser el titular“, apuntó el segundo trabajador de prensa mencionado. Además, respecto al cupo de extranjero, mencionó: “Pueden inscribirlo en cualquier momento. Si fuera el titular sería registrado, pero ahora el equipo tiene problemas en otras posiciones de la cancha, como un defensor central, así que tienen que mantener el cupo abierto por si surge la oportunidad de fichar a uno“.

El panorama en la Eliteserien y la OBOS-Ligaen para Hagen

Tras mencionar que “no hay malas vibras entre Hagen y el club, ambos entienden como es la situación“, Sondre señaló: “Hay algunos equipos en Noruega que podrían necesitar un arquero como Nicholas Hagen, aunque no lo veo estando como titular en otra plantilla de la Eliteserien. Quizá Sandefjord es un equipo donde pueda serlo, pero no hay muchos otros, la mayoría tiene buenos porteros“. Ante esa situación, deslizó dos alternativas: “Puede arribar como segunda opción para competir por el arco en otro club, o puede bajar de nivel a las OBOS-Ligaen“.

“Me sorprendió que no haya mucho interés desde la segunda división de Noruega, porque Hagen tuvo un muy buen desempeño cuando ascendió en 2021. Tuvo muchas vallas invictas, fue el equipo más sólido y al que menos le convirtieron. No tengo dudas de que sería un buen arquero para muchos de esos equipos“, suscribió Jacob.

Skansen también descarta que el sueldo que actualmente percibe en HamKam pueda ser un impedimento para que firme con un elenco de la segunda categoría: “No creo que hayan negociado un nuevo contrato luego de ascender, así que no debería ser muy caro“.

Su futuro en Europa y una oferta de la MLS

Finalmente, Nygaard reveló que hubo una propuesta formal desde la MLS para llevarse a Nicholas Hagen en su debido momento: “Hablé con Nico acerca de esto hace un tiempo, me dijo que tuvo la oportunidad de volver a América. Tuvo una oferta de un equipo de la MLS durante el invierno“. Sin embargo, la rechazó por un motivo en particular: “Quería continuar su sueño de ser futbolista profesional en una liga europea“.

“No veo por qué no pueda tener la oportunidad. Si bien perdió su lugar en HamKam, tiene buena reputación. Como te dije antes, está trabajando mucho desde que fue quitado del equipo y ha tenido una actitud profesional. No veo por qué no pueda encontrar otro club en Europa si eso es lo que quiere“, concluyó el periodista.