Si bien la Selección de Guatemala pudo lograr el objetivo de ascender a la Liga A de la Liga de Naciones de lña Concacaf, con boleto directo a la Copa Oro 2023 tras golear a (4-0) a Guayana Francesa, Nicholas Hagen quien fue uno de los grandes protagonistas, fue bastante contundente con la Liga Naiconal del fútbol de su país y les hizo un par de exigencias en pro del balompié guatemalteco.

Recordemos que Hagen comenzó su carrera en Guatemala con Municipal en el 2016 para luego dar el salto al exterior en el 2020 con el Sabail FK de Arzebaiyán hasta 2021, cuando fue presentado con el Hamkam de Noruega en donde ayudó al equipo a ascender a la Primera División y ser una pieza fundamental durante rodo ese proceso. Ahora, con la Selección de Guatemala es el dueño absoluto del arco guatemalteco por los próximos años y con el sueño intacto de clasificar un Mundial de mayores.

La exigencia de Nicholas Hagen

“Pongamos buenos horarios para jugar fútbol y buenos campos, vas a ver que rápido se levanta el nivel. El grupo de jugadores y el cuerpo técnico -de Selección- ya dio el paso. Ya no hay excusas, ya estamos en Liga A, eso era antes, que no había dinero, por temas de estar en Liga B, y se entiende. Ahora estamos en Liga A, ahora necesitamos el apoyo de la Liga Nacional, que empiece a mejorar la infraestructura”, aseveró Nicholas Hagen.

“Es difícil, a mi me costó un alma salir de Guatemala, porque no tenemos el reconocimiento de ser una liga competitiva. No es que el fútbol guatemalteco sea malo, es que estas jugando a las 12 del mediodía, decime quién va a rendir 90 minutos. Nadie puede, hasta el equipo local se cansa. Tenemos que tener buenos estadios, buenos horarios y ayudarnos. Esto no es de pelear. Yo no estoy tirando basura. Quiero que juntos levantemos Guatemala", sentenció Nicholas Hagen de manera contundente su mensaje para quienes dirigen actualmente a la Liga Nacional.