Comunicaciones enfrentará hoy a las 21:00 horas a Monterrey en el estadio BBVA, en el que intentará remontar el 4-1 en contra encajado en la ida y aunque la tarea parece casi imposible, su técnico Iván Franco Sopegno confía en que su equipo podrá hacer un buen trabajo en la cancha de los rayados.

Sopegno comentó que no cambiará nada y que los cremas irán con la filosofía de siempre, buscar un resultado positivo, por otra parte, también jugar ante este tipo de rivales es una oportunidad para crecer tanto a nivel grupal, así como cada elemento del plantel.

Su análisis

“Es una experiencia más, ya con 90 minuto encima. Creemos que tenemos esperanza, el fútbol es de tres resultados, partido tras partido son distintas las circunstancias que se presentan. Por ahí escuché que el fútbol es una ciencia incierta, lo que hoy funciona, mañana no funciona. Me quedó con las opiniones de la prensa mexicana que vieron a Comunicaciones jugarle de igual a igual y tuvo oportunidades, haciendo figura al portero de un equipo que está muy potenciado”, dijo.

“Nosotros tenemos que hacer lo que hace Comunicaciones FC siempre. No vamos a cambiar algo porque tengamos un rival que está bien potenciado. Tenemos una obligación como club grande de intentar ir a buscar el partido, el equipo está armado para ir para adelante. Miraremos la forma en que nos podamos imponer”, agregó.

El aprendizaje

“Tener un tipo de estadios así, para nosotros es una envidia sana que no tenemos. Siento que para nosotros es una linda experiencia para jugadores, cuerpo técnico y dirigentes, nos tiene que servir”, opinó.

“Para nosotros el partido es una medición y una competencia para poder crecer. De todo esto, se saca algo positivo. Salir fortalecido de acá, sabemos que México es un actor principal para Centroamérica y tratamos de ir acortando distancias”, concluyó.

Los cremas tienen que ganar por cuatro goles para poder remontarle a los rayados, si ganan por 4-1 mandarían la serie al alargue, aunque debido a los antecedentes es una probabilidad muy baja.

¡Atención, aficionados! Únanse al nuevo canal de WhatsApp de Fútbol Centroamérica y manténganse al día con las últimas noticias.