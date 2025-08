"Es imposible": Nicolás Samayoa expone el grave problema que hay en Guatemala y perjudica a la Selección.

Nicolás Samayoa comienza a darle alegrías a Municipal. Después de jugar los 90 minutos en el empate 1-1 con Diriangén por la Copa Centroamericana 2025, el ex legionario tuvo un gran debut en la Liga Nacional vistiendo la camisola de los Rojos: ingresó en el segundo tiempo del encuentro ante Cobán Imperial y fue el autor del gol que selló la victoria 1-0.

Sin embargo, el central de 30 años todavía está en búsqueda de su mejor forma tanto físico como futbolística: “Me tocó integrarme de una forma rápida, porque así lo exige la competencia. No me costó tanto. Obviamente, uno puede entrenar mucho, pero el ritmo de partido puede ser distinto, así que lo importante es ya haber sumado dos partidos e ir acumulando ese ritmo, voy mejor. No creo que esté al 100% aún“, le dijo a Emisoras Unidas.

En dicha entrevista, a Samayoa le consultaron también su opinión acerca de lo que se encontró en su regreso al fútbol guatemalteco luego de militar dos años en las filas del Politehnica Iași de Rumania. Especialmente, sobre el estado de los terrenos de juegos. Y su respuesta fue tajante.

El grave problema que preocupa a Nicolás Samayoa

“Tuve la oportunidad de jugar en Europa y ver otras realidades, otros tipos de campos, y uno quisiera que todos fueran así porque es donde uno se puede desarrollar mejor como profesional. Todos buscamos jugar a otro nivel más alto”, comentó Nicolás Samayoa sobre las superficies en las que se juega en Guatemala.

Tan serio es el problema que, según su criterio, le pone un techo al fútbol nacional y le impide crecer: “Creo que es imposible llegar al mismo ritmo que tuvo la Selección Nacional en Copa Oro y verlo en un partido de Liga Nacional. Esto, solo porque el terreno no te da las condiciones“.

“No es que los jugadores no tengan las condiciones, ya nos dimos cuenta de que muchos de los futbolistas que jugaron la Copa Oro jugaban en la Liga Nacional, entonces sí hay desnivel y las canchas no te permiten jugar al mismo ritmo”, afirmó el zaguero, en sintonía con la dura crítica que realizó en los últimos días el ex técnico de Comunicaciones, Ronald González.

Sin ir más lejos, en su reciente visita al Estadio José Ángel Rossi pudo comprobarlo: “La cancha de Cobán no estaba mala, pero no es la grama correcta para jugar futbol de la mejor manera. Cuesta mucho apoyarse para hacer un pase primera intensión o dar un control orientado. No es solo criticar, uno busca que la Liga vaya por el camino correcto”.

Nicolás Samayoa celebra su primer gol con los Rojos. (Foto: Municipal)

Samayoa ya piensa en la Copa Centroamericana

Por lo pronto, Nicolás Samayoa se enfoca en volver a sumar minutos en el próximo juego de Municipal. Será este jueves 7 de agosto y les tocará recibir a Sporting San Miguelito de Panamá en “El Trébol” desde las 8 p.m. con el deber de ganar para no complicarse en el duro Grupo B.

