A una fecha de que termine la participación en el Clausura 2024, Amarini Villatoro se refirió a si seguirá o no en el cargo de Xelajú.

El futuro de Amarini Villatoro como entrenador de Xelajú MC pende de un hilo. El técnico guatemalteco, quien ha estado al frente del equipo durante dos temporadas, ha dejado claro que su continuidad dependerá de los resultados obtenidos en el Torneo Clausura 2024.

En su paso por los Chivos, el ex técnico de la Selección de Guatemala ha cosechado un título de campeón (Torneo Clausura 2023) y ha salvado al equipo del descenso en el presente Clausura 2024. Sin embargo, el equipo ha tenido un rendimiento irregular durante el campeonato, lo que ha generado dudas sobre la continuidad del entrenador.

El próximo domingo, Xelajú MC se enfrentará al Deportivo Mixco en un partido crucial para sus aspiraciones de clasificar a la fase final del torneo. Una victoria, combinada con otros resultados favorables, podría asegurarles un lugar en la liguilla. Si no logran clasificar, es probable que Villatoro no continúe al frente del equipo.

¿Qué dijo Amarini Villatoro sobre lo que se viene para Xelajú?

En una conferencia de prensa previa al partido contra Mixco, Villatoro manifestó su determinación de luchar por la clasificación a la fase final. “Estoy pensando en la clasificación y en lograrlo”, afirmó el entrenador. “Puedo ser campeón y eso no quiere decir que me de una continuidad. No estoy pensando en eso, estoy pensando en terminar bien el torneo y hacerlo de buena manera. Tengo mucha fe en este grupo, sé que jugando fase final se pueden hacer cosas importantes y sé que ganando el domingo nos podemos meter”.

¿Qué contestó Amarini Villatoro sobre su continuidad en Xelajú?

Al ser consultado sobre su futuro, Villatoro fue claro al señalar que su contrato con Xelajú MC termina al finalizar el torneo. “Después del domingo platicaré con mi familia, con mi entorno y el club igual hará su análisis. Yo termino mi contrato y aquí no es que salga o renuncie, simplemente se acaba un contrato y es de renovarlo o no. En esa situación estamos y como toda persona quiero lo mejor para mí. Seguir creciendo y mejorando”.

Amarini enfatizó la importancia de obtener un resultado positivo en el partido contra Mixco para cerrar la fase de clasificación con buen pie. “Es importante el partido del domingo, eso es lo que me interesa. Cerrar de buena forma, ganar el partido, clasificar y pelear el título”.

El futuro de entrenador en Xelajú MC dependerá en gran medida de los resultados que obtenga el equipo en los próximos partidos. Si logran clasificar a la fase final y realizar una buena actuación, es posible que la directiva decida renovar su contrato. Sin embargo, si el equipo no logra pasar o tiene un mal desempeño en la liguilla, es probable que Villatoro busque nuevos retos profesionales.

