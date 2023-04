El momento que está viviendo Xelajú en el Clausura 2023 es soñado. Los dirigidos por Amarini Villatoro se encuentran líderes del torneo con 32 puntos en 15 fechas y superando al Guastatoya, único escolta, por seis puntos. Llevan 9 triunfos, 5 empates y una sola derrota, frente a Cotzumalguapa.

En medio de este gran momento, comenzaron los rumores sobre una posible salida del entrenador. Es uno de los DT más buscados por el juego colectivo que está empleando en los Chivos y en junio termina su contrato, por lo que podrá cambiar de aire al terminar el torneo.

Amarini Villatoro habló con la prensa y buscó llevar tranquilidad: “Solo falta la firma, ya tenemos un acuerdo. Se lo dije al presidente que nuestro objetivo es seguir acá durante el proceso que él pueda estar porque nos ha respaldado. Estamos contentos acá, queremos hacer los méritos para seguir y hoy la gente pide que renovemos”.

Y agregó: “Vamos a estar acá hasta cuándo nos quieran, tenemos la confianza de junta directiva y creo que en papel no está, pero tienen mi palabra. Si es en Guatemala, no me pienso mover de Xelajú MC, la prioridad es estar acá y creo que ya estamos para estar un año más con el equipo”.

Para finalizar, habló de la actualidad del Xelajú y sobre lo que se le viene: “Estamos claros que en 22 jornadas se puede ser el mejor, sacar puntos de ventaja, pero en dos partidos de fase final se acaba todo. No podemos agrandarnos, hay que tratar de llegar bien a la fase final y hay que ir paso a paso con los pies sobre la tierra”.