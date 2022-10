La Selección de Fútbol de Guatemala tendrá un amistoso internacional de alto vuelo el próximo domingo 23 de octubre. En Málaga, España, se enfrentará a Qatar, combinado que albergará la venidera Copa Mundial de la FIFA (en la cual hará su debut) a partir del 20 de noviembre.

Rodrigo Saravia, mediocampista del Plaza Colonia de Uruguay, fue el único legionario convocado por Luis Fernando Tena para este encuentro además de Arquímides Ordóñez (en el FC Cincinnati). "Me toca ser uno de los pocos legionarios que irá y creo que, por el tipo de circunstancias, me dan la oportunidad de ir ya que aquí no estamos peleando mucho", expresó en diálogo con ESPN.

"Siempre es lindo representar al país, siempre es lo que uno quiere, es a lo que uno apunta y hay que estar preparado", manifestó en cuanto a la sensación de ser llamado. Además, en relación al último juego contra Honduras donde portó la cinta de capitán, señaló: "Usar la camiseta de la Selección es un orgullo, imagínate lo que es portar el gafete, sabiendo la gente que ha usado el gafete en selección. Que me toque a mi hacerlo es un privilegio".

Tras mencionar que "todos tenemos que aportar nuestro granito de arena para que salgan las cosas como lo estipulamos", repitió que llevar el gafete "es un orgullo y, si me toca hacerlo de nuevo, lo trataré de hacer de la mejor manera. Sino, a quien le toque, apoyarlo también de la mejor manera, saber que estamos para él".

Finalmente, auguró que contra los asiáticos "será un partido difícil, para ellos es de los últimos amistosos que tiene de cara al Mundial, nosotros nos seguiremos preparando para lo que nos toca: los últimos dos partidos de la Liga de Naciones. Tenemos el objetivo muy claro de clasificar a la Liga A y a la Copa Oro. Es un torneo espectacular para jugar y es ahí donde Guatemala tiene que estar".