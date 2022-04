La Selección de México empató (0-0) ante Guatemala y la prensa mexicana no terminó para nada contenta.

México no pasó del empate (0-0) ante Guatemala en un amistoso desde los Estados Unidos y sigue dejando más dudas que certezas. En un partido en donde era el claro favorito y además pudo dominar la mayor parte del tiempo, no tuvo la capacidad para romper la defensa guatemalteca y abrir el marcador. Si bien es cierto que los aztecas presentaron un once totalmente alternativo, al parecer los problemas de efectividad en la ofensiva del equipo "A", también se ha reflejado en los más jóvenes.

La Selección de México ya está clasificada al Mundial de Qatar 2022, sin embargo, el gran dilema en la prensa mexicana y también en la afición es saber a qué van a la Copa del Mundo. Ya que con este nivel mostrado hasta los momentos y mucho más en las Eliminatorias, no alcanzará si quiera para soñar con avanzar de fase de grupos. Ante este escenario, los principales medios mexicanos no perdonaron este empate sin goles ante Guatemala.

Prensa mexicana no perdonó al Tri

Tras un resultado poco esperado ya que se pronosticaba una victoria de la Selección de México, hubo muchas críticas por parte de la prensa que se vio reflejada en los principales titulares de los medios de ese país. La superioridad de los aztecas en el terreno de juego no se vi reflejada en el marcador.

Recordemos que antes de este encuentro, la última vez que Guatemala y México se enfrentaron fue el 14 de julio del 2021, ni más ni menos que por la Copa Oro del año pasado. En aquella oportunidad, por la segunda jornada del Grupo A, los norteamericanos se impusieron por 3-0 en el Cotton Bowl de Dallas (Estados Unidos).