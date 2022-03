La Selección de Guatemala que ahora es dirigida por el mexicano Luis Fernando Tena viajó ayer a Estados Unidos, donde mañana enfrentará en un partido amistoso a su similar de Haití, el cual será el segundo en el 2022 y bajo la tutela del azteca, donde se buscará una victoria que ilusione a la afición y que olvide el pálido triunfo versus Cuba.

La Azul y Blanco emprendió su trayecto al país de las barras y las estrellas con la ausencia de dos futbolistas con respecto a su último enfrentamiento ante los cubanos, por lo que Tena hará cambios en su once tomando en cuenta que una de las ausencias es el portero y su figura, Nicholas Hagen de quien ya se sabía su ausencia.

Hagen no hizo el viaje a Estados Unidos y no estará ante los haitianos porque no recibió autorización de su club Hamarkameratene, luego se llegara a un acuerdo con la Federación de Futbol de Guatemala para que solamente jugara ante Cuba y luego retornara a Noruega, para estar en el inicio del campeonato de aquel país.

La otra baja de los guatemaltecos es la del centrocampista juvenil y debutante José Ochoa, quien de también ya se conocía con anticipación que no iba a emprender su viaje porque no cuenta con vista americana, por lo que se quedó en el país chapín y volvió a unirse con su club Deportivo Malacateco que tendrá actividad en la Liga Nacional.

Guatemala disputará su segundo fogueo del 2022, el jueves enfrentó a Cuba, mañana lo hará versus Haití, luego para abril ya tiene programado enfrentarse a El Salvador y México, para seguir preparándose de cara al inicio de la Liga de Naciones de la Concacaf.