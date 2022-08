Gianni Infantino, presidente de la FIFA, tendrá una pequeña gira por Centroamérica en los próximos días, la cual aprovechará por su visita aCosta Rica con motivo de la Gran Final de la Copa del Mundo Sub-20 que se disputa en aquel país, por lo que se tomará un tiempo para ir a otras naciones y conocer su situación.

Según se dio a conocer de manera oficial, Infantino estará en Nicaragua y Guatemala la próxima semana países que visitará por primera vez, en ambos se tiene programado que tenga reuniones con los federativos de futbol de dichos países y así conocer más a fondo su situación futbolística, tomando en cuenta que prácticamente no los conoce.

El máximo dirigente del futbol estará en Managua, Nicaragua el lunes 30 de agosto, mientras en tierras chapinas lo hará el martes 31, para finalizar así su pequeña ronda de visitas que hará por el istmo, por el momento estas son las únicas naciones que visitará Infantino y se desconoce si estará en otros países del área.

Las visitas que estará haciendo Gianni Infantino serán de cortesía, más que todo para conocer, pero se ha hecho público que tanto las federaciones de Guatemala como de Nicaragua aprovecharán para hacerle algunos pedidos, como parte del apoyo en los programas de desarrollo y capacitación, áreas donde hay bastantes carencias en dichos países.

Hay que tomar en cuenta que no es la primera vez que Infantino está de visita en Centroamérica, en aquella ocasión estuvo en El Salvador y Honduras, donde no incluyó a Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, siendo estos últimos a los que todavía no ha visitado desde que tomó el cargo en la FIFA.