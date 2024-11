Problema para David Ruiz: el campeón del mundo que quiere Inter Miami para ocupar su lugar

Las noticias no son las mejores en el Inter Miami después de haber quedado eliminado en la primera ronda de los playoffs de la MLS Cup. Las Garzas se quedaron sin entrenador tras la renuncia de Gerardo Martino y ahora deberán buscar un nuevo técnico para suplantarlo.

Tampoco lo son para David Ruiz, que podría complicar su estadía en Inter luego de la salida del DT argentino debido a los nombres que suenan como reemplazos. Con el Tata, el futbolista catracho tuvo una gran participación tras disputar 34 partidos en la actual temporada, de los cuales fue titular en 12 de estos.

Por si fuera poco, el hondureño recibió otra mala noticia en las últimas horas y que tiene que ver con una decisión del presidente actual, David Beckham, con uno de los posibles fichajes para la próxima campaña en la que jugarán ni más ni menos que el Mundial de Clubes 2025.

La mala noticia que complicaría los minutos de David Ruiz en Inter Miami

De acuerdo a la información de Sky Sports, la intención del Inter Miami es contar con los servicios de Paul Pogba , campeón del mundo en Rusia 2018 y que está atravesando los últimos meses de su suspensión por doping positivo tras consumir dehidroepiandrosterona.

El francés ocupa la misma posición que David Ruiz, por lo que acotaría sus posibilidades de sumar más minutos con la camiseta rosa. Además, Sergio Busquets es hoy el titular indiscutido del equipo. Más allá de la posible llegada del francés, está claro que en Miami están buscando un mediocampista que juegue en el mismo lugar que el catracho.

Pogba todavía tiene contrato vigente con la Juventus, pero no está en los planes del equipo debido a que no juega hace un largo tiempo. Por este motivo, lo dejarán ir y desde su entorno ya están buscando un nuevo club para que pueda seguir en actividad. En marzo de 2025 cumplirá su sanción y podrá jugar de manera oficial. Casualmente, se lo vio al ex Manchester United en un partido del Inter Miami hace unos meses cuando se midió contra el Charlotte FC.

