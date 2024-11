Concacaf dio una noticia que beneficiará a la Selección de Guatemala

Tras la conclusión de los partidos de noviembre de la Liga de Naciones, Concacaf ha confirmado las selecciones nacionales participantes y los enfrentamientos para los Prelims de la Copa Oro 2025. Los Prelims se disputarán durante la Fecha FIFA de marzo de 2025 e incluyeran siete enfrentamientos de ida y vuelta.

Para determinar los enfrentamientos de los Prelims , Concacaf ha clasificado a las selecciones nacionales participantes del 1 al 14 en función al Ranking de Concacaf del 20 de noviembre de 2024 , con la selección nacional mejor clasificada enfrentado a la selección nacional peor clasificada (1 contra 14).

Guatemala beneficiada por Concacaf

Con esta noticia, la azul y blanco está ubicada como la mejor cuarta selección que estará en la ronda preliminar, por debajo de Costa Rica, Jamaica y Honduras, por lo que esto lo hizo tener como rival a la cuarta peor selección ubicada en el ranking del área.

En este caso el combinado guatemalteco jugará contra Guyana, rival que es un viejo conocido tanto en la Liga de Naciones en la que venció 3-1 en condición de visita y a la misma que superó 4-0 en la ronda preliminar de la Copa Oro 2021, por lo que todo parece indicar los chapines son favoritos para avanzar.

La Clasificación de los equipos de la ronda preliminar

(1) Costa Rica

(2) Jamaica

(3) Honduras

(4) Guatemala

(5) Trinidad y Tobago

(6) Martinica

(7) Nicaragua

(8) Guadalupe

(9) Surinam

(10) Cuba

(11) Guyana

(12) Bermudas

(13) San Vicente y las Granadinas

(14) Belice

Los juegos de la ronda preliminar de la Copa Oro 2025

(1) Costa Rica vs Belice (14)

(2) Jamaica vs San Vicente y las Granadinas (13)

(3) Honduras vs Bermudas (12)

(4) Guatemala vs Guyana (11)

(5) Trinidad y Tobago vs Cuba (10)

(6) Martinica vs Surinam (9)

(7) Nicaragua vs Guadalupe (8)