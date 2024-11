"No lo voy a permitir": Ronald González confiesa lo que más le molesta de Comunicaciones

Comunicaciones superó como local 4 a 2 frente a Cobán Imperial , en un partido clave que les permitió escalar posiciones en la tabla del Torneo Apertura 2024. Este triunfo fue crucial para el equipo, ya que ahora se encuentra en el séptimo lugar, lo que mejora significativamente sus posibilidades de avanzar en la competición.

A falta de una fecha para el final de esta parte del torneo, Ronald González , entrenador de Comunicaciones, analizó el desempeño del equipo. Y no dudó en compartir su opinión sobre los aspectos que aún necesitan mejorarse.

Ronald González analizó el momento de Comunicaciones

“Hicimos un excelente juego de 60 minutos aproximadamente. La consigna de hoy era sacar los tres puntos ante un rival difícil, peligroso, con buenos jugadores y un gran entrenador. Gracias al esfuerzo de los jugadores hemos podido evolucionar en nuestra forma de juego pero hay cosas para corregir, por supuesto” , declaró el entrenador del equipo .

Sin embargo, remarcó: “Normalmente me gusta hablar bien de ellos de forma exterior pero de forma interna hay que seguir corrigiendo cosas”. Y, en este sentido, agregó: “En el segundo tiempo, después del 4 a 0, creo que tuvimos un momento de relajación que no lo voy a permitir”.

Con un partido pendiente para definir su clasificación, González señaló la importancia de mantener el ritmo y la concentración. “En las series directas todavía no estamos clasificados y tenemos que mantener el ritmo, no bajarlo. No nos pueden anotar dos goles en prácticamente dos llegadas que tuvieron”.

Cabe mencionar que luego de ir ganando por 4 a 0, Queiróz a los 75 minutos y Campana a los 88 descontaron para la visita. La baja de nivel que tuvo el equipo en estos últimos partidos fue lo que preocupa al entrenador pensando en los próximos encuentros.

Comunicaciones volvió a sumar de a tres en el torneo.

¿Cuándo vuelve a jugar Comunicaciones?

Comunicaciones volverá a jugar el próximo domingo 24 de noviembre. Será la última fecha de esta fase del torneo y se estará enfrentando a Xinabajul .

