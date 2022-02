Gerardo Gordillo en el once ideal de la primera jornada en Ecuador

El defensor guatemalteco Gerardo Gordillo disputó el pasado fin de semana sus primeros minutos oficiales con Gualaceo, en el juego ante la Liga Deportivo de Quito en la primera jornada de la Serie A de Ecuador, en la que hizo historia al convertirse en el primer futbolista chapínen tener participación en el campeonato de dicho país.

Gordillo no solo sumó esa estadística, sino también fue uno de los elementos más destacados de su equipo en el compromiso, siendo uno de los lideres en la defensa, que la mayor parte del tiempo hizo un buen trabajo, incluso fue puesto en el once ideal en el canal GolTV de aquel país, que no pasó por desapercibida su participación.

Los panelistas de un programa deportivo de dicho canal pusieron a discusión quienes eran los 11 hombres más sobresalientes de la fecha uno, donde la mayoría propuso a Gerardo Gordillo en su puesto, quien al final fue puesto en la alineación y así se confirmó el buen debut que tuvo el zaguero en su nueva experiencia como legionario.

Gerardo Gordillo fue una de las contrataciones estelares del Súper Guala, que este año debutó en la máxima categoría del futbol ecuatoriano. Hasta el momento, el defensor centroamericano ha logrado consolidarse en su puesto, incluso ya se estrenó como goleador en un partido amistoso durante la pretemporada.

El seleccionado nacional de Guatemala volverá a la actividad el próximo domingo 27 de febrero, cuando su equipo Gualaceo reciba la visita de Cumbayá a las 13:00 horas de Centroamérica y en el que se tendrá la presentaciónoficial ante su afición.