El árbitro guatemalteco Mario Alberto Escobar Toca debutó oficialmente en la Copa del Mundo de Qatar 2022 cuando se hizo cargo del juego de Gales ante Irán del pasado viernes 25 de noviembre, en el que se unió a un selecto grupo de colegiados chapines que ha estado en este tipo de competiciones. Sin embargo, una jugada en particular fue el ojo del huracán en este encuentro y su decisión no fue la mejor. Por este motivo el exárbitro mexicano Felipe de Jesús Ramos Rizo, criticó su accionar.

Aunque en un principio Mario Escobar sancionó la falta por parte de Hennessey sobre Taremi al minuto 86 del partido, el silbante guatemalteco mostró tan solo la cartulina amarilla al arquero galés. Sin embargo, el VAR hizo su intervención y llamó al centroamericano para revisar detenidamente la jugada, situación que cambió por completo la historia, por lo que cambió su decisión y mostró la tarjeta roja.

"Hablar del trabajo de Mario Escobar es tocar varios detalles, en su partido de Gales ante Irán, me parece que fue muy complaciente con algunas jugadas en el inicio del encuentro. Por eso ya en el complemento todo se le complica. Muchas protestas por parte de las dos selecciones y por momentos perdió el control del juego", aseveró Felipe de Jesús Ramos Rizo, exárbitro mundialista mexicano para las pantallas de ESPN.

"En el gol anulado no recibe la ayuda necesaria de sus colaboradores. El asistente de Costa Rica no tenía que esperar tampoco que el VAR interviniera. Pero en la jugada clave, que fue la expulsión, Mario Escobar mostró falta de autoridad. Me pareció ilógico que saque la tarjeta amarilla porque si es así, significa que vio la jugada y fue bastante mal calificada. Por eso se lleva un puntaje muy bajo y no sé si tenga otra chance en este Mundial", finalizó Ramo Rizo.