El ciclo de Amarini Villatoro en el Pérez Zeledón no comenzó de la mejor manera y estuvo en el fondo de la tabla de la liga de Costa Rica durante un largo rato. Ahora, el DT guatemalteco logró dar vuelta este presente y está cuarto del Clausura 2022, igualado en puntos con AD San Carlos y Sporting San José.

El estratega chapín dirigió en total 26 partidos y obtuvo 36 puntos, lo que significa un importante porcentaje del 46%. Para definir su ciclo, el Gerente Deportivo del equipo tico habló de él en conferencia de prensa y lo destacó por lo que viene haciendo. Tuvo palabras más que destacadas para el ex Guastatoya.

“Estamos muy contentos con Marvin, es el primer guatemalteco que dirige en nuestra institución. Al principio le costó un poco el tema de conocer el medio, los jugadores, el tipo de fútbol, los equipos, a tal punto que llegamos a tener 10 partidos sin ganar", comenzó explicando Fernando Paniagua en ESPN Digital.

Y agregó sobre lo que ve de él en el día a día: "Yo soy del pensamiento que, si lo que ves en el entrenamiento, lo ves plasmado en los partidos, te da el margen pasa sopesar y tomar decisiones. Desde que él llegó vimos un cambio positivo en el equipo. Teníamos 10 partidos sin ganar, pero el equipo se veía diferente”.

Para finalizar, lo llenó de elogios: "La gestión de Marvin ha sido bastante buena. Hemos considerado que deportivamente ha hecho una muy buena labor y esperamos que esta segunda vuelta sea bastante provechosa para tratar de lograr la clasificación. Me gusta estar en cancha viendo, acompañando, enterado de lo que sucede en el terreno de juego. No me gusta que me cuenten”.