El futbol de Guatemala no tarda en estar en polémica y ahora esta es protagonizada por el árbitro FIFA, Mario Escobar, quien ayer dirigió el partido de Municipal ante Xelajú por la sexta jornada del Torneo Clausura 2022 y además de tener una actuación cuestionable, sobre el final mostró su prepotencia al retar a los golpes a un integrante del cuerpo técnico visitante.

Escobar es conocido en el campeonato guatemalteco por su carácter, incluso algunos jugadores se han quejado de su actitud y ayer no fue la excepción, porque desde un inicio mostró que no llegaba en el mejor de sus días, algo que molestó a los futbolistas, en especial a los visitantes quienes no tardaron en manifestarse.

El árbitro guatemalteco fue criticado durante el partido por su trabajo, por lo que al momento del pitazo final desahogó su enojo cuando inmediatamente se dirigió a la tribuna donde estaban unos integrantes del cuerpo técnico de Xelajú y los retó a los golpes, indicándoles que los miraba afuera del estadio para arreglar sus diferencias.

Mario Escobar causó la molestia y protesta del equipo Súper Chivo luego que les expulsara a tres elementos, primero al Yordin Hernández, pero todo se desató en el momento que mostró tarjeta roja al preparador físico y al cual lo hizo de manera airada, después indicó que añadiría 8 minutos de reposición, por último, también expulsó a Aslinn Rodas sobre la parte final.

El guatemalteco ha recibido varios nombramientos internacionales, tanto en Liga Concacaf, como Concachampions, Copa de Oro y la Eliminatoria Mundialista, recientemente estuvo en la Copa África de Naciones y es uno de los candidatos a estar en el Mundial de Qatar 2022.