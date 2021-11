El guatemalteco Mario Escobar fue el árbitro elegido para el partido de Canadá ante México, que finalizó 2-1 a favor de los norteamericanos y que causó la reacción en cadena de los periodistas aztecas, quienes criticaron a su equipo y también al chapín, en especial el excolegiado Felipe Ramos Rizo que lo catalogo de no tener calidad para esta clase de encuentros.

“La del primer minuto es una jugada clave, la del choque, el árbitro ni siquiera amonestó, eso causó que el partido tuviera 38 faltas, no sancionó un penal claro, se guardó varias tarjetas. Si no amonestas al jugador, se pierde el control, así como uno de los canadienses que cometió cuatro faltas”, dijo Ramos Rizo en Futbol Picante de ESPN.

“México cometió 23 faltas en el partido, es un exceso, Canadá hizo 15 y es porque el árbitro no supo controlar el partido, porque no les dio valor a sus tarjetas, el guatemalteco se perdió, no supo que hacer al final del juego y se le escapó en las manos, porque no puede quedarse sin amonestar en esta clase de juegos”, agregó.

“Tuvo que haber expulsado al jugador de Canadá Henry en la primera acción, él decide no amonestar y es donde se equivoca, si la gente del VAR la considera roja le dice, pero después de esto cometió cuatro faltas seguidas, en estas situaciones es cuando el árbitro demuestra su calidad, carácter y personalidad”, finalizó el mexicano.

David Faitelson fue otro que no se quedó callado, aunque lo hizo de forma mesurada tanto en el programa de ESPN, como en su cuenta oficial de Twitter, donde cuestionó la falta de amonestaciones ante las recurrentes y fuertes faltas en el partido.