Inter Miami no recibió buenas noticias tras su partido amistoso del viernes contra la Selección de El Salvador, luego que en su regreso a Estados Unidos confirmara que el argentino Facundo Farías sufrió una lesión de gravedad y que provocará que esté alejado de las canchas.

Sin duda este es un fuerte golpe para el equipo que dirige el argentino Gerardo Martino, porque en su planificación tiene a Farías como uno de sus elementos habituales y ahora tendrá que buscar una variante de cara al inicio de la temporada de la MLS.

El diagnóstico

El cuerpo médico de las garzas evaluó a Farías en su arribo a Estados Unidos y en su reporte confirmó que el futbolista tuvo una lesión de ligamento cruzado anterior, por lo que tendría que ser llevado al quirófano, para confirmar su tiempo de recuperación, aunque se teme que sea baja todo el año.

“Una lesión de ligamento cruzado anterior izquierdo por lo que se someterá a una cirugía la próxima semana y se espera que quede de lado durante el resto de la temporada“, redactó el equipo estadounidense.

¿Cómo se lesionó?

Transcurría el minuto 67 del compromiso, cuando Facundo Farías tomó el balón en el centro del campo, en ese momento Darwin Cerén llegó a intentarle robarle el balón, pero impactó en el futbolista, quien inmediatamente quedó tendido en el césped.

Tras ser atendido por los médicos y ver que no tenía una reacción positiva, se decidió que abandonara el terreno de juego, por lo que directamente se fue al camerino. Al salir del estadio Cuscatlán no pudo asentar la pierna y fue llevado cargado por los médicos.

Farías era una de las apuestas del equipo de Messi para intentar luchar por todos los títulos, por lo que ahora se espera una decisión acerca de si se buscará a un sustituto.

¡Atención, aficionados! Únanse al nuevo canal de WhatsApp de Fútbol Centroamérica y manténganse al día con las últimas noticias.