Toronto dio a conocer el listado de futbolistas con los que no cuenta y en los que está Tomás Romero

Toronto FC dio a conocer sus primeras decisiones tras finalizar la temporada 2023 de la Major League Soccer, donde no logró el objetivo de estar en la lucha por el título y comenzó con el listado de bajas, en el que está el salvadoreño Tomás Romero quien no tuvo el rendimiento esperando.

El club canadiense no pudo continuar en la competición e informó el listado de jugadores que no entran en sus planes, siendo uno de ellos Romero, quien tras menos de un año de haber llegado, no entró más en los planes de la institución.

¿Cuáles fueron las bajas de Toronto?

Tomás Romero

Themi Antonoglou

Greg Ranjitsngh

Víctor Vásquez

CJ Sapong

“Toronto FC rechazó las opciones de contrato para 2024 para los porteros Greg Ranjitsingh y Tomás Romero, el defensa Themi Antonoglou, el mediocampista Víctor Vázquez y el delantero CJ Sapong“, resaltó el equipo en un comunicado

¿Cuáles fueron los números de Romero?

Tomás Romero llegó al club en noviembre del 2022, desde entonces apenas fue parte de seis juegos de la MLS, en el que recibió 14 goles, siendo cuatro de ellos por el Inter Miami que fue uno de los peores clubes de la campaña.

