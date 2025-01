Hace meses que la relación entre David Dóniga y los hermanos Gil, especialmente con Brayan, se cortó por las fuertes denuncias que envió el entrenador de la Selección de El Salvador en octubre. El técnico español los acusó de llegar a la Selecta poniendo ciertas condiciones.

Nelson Bonilla, uno de los líderes del seleccionado salvadoreño, respaldó al entrenador tiempo atrás, como el resto de sus compañeros, y expuso a Brayan Gil tratándolo de ser irrespetuoso ante la figura de Dóniga en diferentes situaciones.

Ante estas acusaciones, Brayan Gil decidió dar su versión y desafió a Dóniga para que presente las pruebas en las que él pone las condiciones para jugar en la Selecta, aunque no habló de lo que dijo Bonilla sobre su falta de respeto, algo que también había denunciado el propio entrenador.

David Dóniga y la verdad sobre la polémica con Brayan Gil

En una nueva entrevista con el programa El After, el entrenador de la Selección de El Salvador le puso punto final ante las consultas sobre qué fue realmente sobre lo que sucedió con el futbolista que ahora jugará en el Baltika FC de Rusia.

“Las cosas que pasaron son las que pasaron, yo soy un hombre de palabra y dije la verdad y desde esa verdad ha habido algunas reacciones. ¿Adónde estamos ahora? Es algo que yo no he decidido y la pregunta se responde sola, las circunstancias ya están más que explicadas y no las he generado yo”, respondió Dóniga dándole un cierre a la polémica.

“Hay que darle valor a las personasque quieran estar, no de las que se quieren servir de la selección para su interés personal. No sé si merece mucho espacio. Yo simplemente te digo que los hermanos Gil son futbolistas que han venido a la selección por unas condiciones y a la selección no se le condiciona”, había dicho meses atrás el DT español y que tanto le molestó a Brayan Gil.

