En las últimas horas, se encendió la polémica con las declaraciones de David Dóniga, actual entrenador de la Selección de El Salvador, hacia los hermanos Brayan, Mayer y Cristian Gil. Se cuestionó en reiteradas ocasiones el por qué no habían sido llamados para La Selecta.

Por este motivo, Dóniga decidió hablar por primera vez acerca del caso y fue sincero en el podcast de Fernando Palomo: “Hay que darle valor a las personas que quieran estar, no de las que se quieren servir para su interés personal. Yo simplemente te digo que los hermanos Gil son futbolistas que han venido a la selección por unas condiciones y a la selección no se le condiciona“.

Tras revelar las razones por las que no fueron convocados, el encargado de contestarle al entrenador de El Salvador fue el hermano del medio, Brayan, que actualmente se desempeña en Deportes Tolima de Colombia y que no tuvo piedad para declarar.

¿Qué le contestó Brayan Gil a David Dóniga?

En una entrevista con El Gráfico, Brayan Gil decidió dar de baja su presencia en La Selecta: “Mientras él esté ahí, yo doy un paso al costado. Es una decisión tomada, la relación ya no es profesional. Para qué seguir en una situación así de incómoda. Yo nunca le falté el respeto, soy callado y no me meto con nadie. Es mejor dejar el tema cerrado”.

Y agregó: “Yo no voy a ir a la selección porque si él no gusta de nosotros y dice que hay un acuerdo, que nunca he ganado con la selección y tengo preferencia, es mejor que no me convoque porque dice que no sumamos ahí, para qué llamarme”.

Dóniga había afirmado que los hermanos Gil habían puesto condiciones para llegar a El Salvador. Sin embargo, Brayan respondió acerca de esta declaración: “Si él cree o tiene el papel donde dice que hay un trato preferencial por el que yo llegué a la selección pues que presente pruebas“.