Hugo Pérez ha sido uno de los últimos entrenadores de la Selección de El Salvador y en la Eliminatoria rumbo a Catar 2022 dejó una gran impresión en la primera vuelta, aunque después el equipo cayó por diferentes circunstancias, apuntando especialmente al aspecto administrativo.

Diogo Gama fue uno de los más señalados y se fue con más pena que gloria, por lo que Pérez aprovechó para asegurar que la culpa de todo lo tiene la Comisión Normalizadora, porque eligió a alguien que “no tiene conocimiento” y con las actuales autoridades no ve un panorama alentador.

Hugo Pérez arremete contra Diogo Gama

“Este muchacho, Diogo Gama, no tiene conocimiento. La normalizadora lo agarra porque es la tercera opción, no era la primera. Es un muchacho que nunca jugó al fútbol y trabajaba en una liga amateur en Los Ángeles. Lo contrataron como tercera opción. No es cierto que lo recomendó Cienfuegos, lo conocía porque estaba en esa liga amateur”, dijo.

“Este muchacho (Diogo Gama) no tenía contacto con nadie. Nadie lo conocía. En los clubes de Estados Unidos nadie lo conocía. Dijo que no necesitaba ir a los cubes de Estados Unidos. No puedes trabajar así. Estamos hablando de una ayuda afuera del país”, agregó.

Hugo Pérez también crítica a la Comisión Normalizadora de la Fesfut

“Yo le dije a los directivos en ese momento: no podés traer un director deportivo cuando tenés un cuerpo técnico. La selección era un desastre cuando nosotros llegamos, nadie quería ayudarnos, con Diego (Henríquez) fuimos a buscar 9 sponsors que nos dieron casi 1 millón de dólares“, opinó.

“La normalizadora que estuvo y la que está, no tiene mucho conocimiento del fútbol de El Salvador en donde está y hacia dónde va”, terminó diciendo el entrenador en una entrevista a Cancha.