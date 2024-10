David Dóniga charló en el podcast de Fernando Palomo y sin duda el tema fue la Selección de El Salvador, la cual tomó hace unos meses y ha tomado varias decisiones que algunos no han gustado, como por ejemplo que no haya convencido de llevar a Eriq Zavaleta.

El defensor del Galaxy junto a Alex Roldán ha manifestado que no irán a La Selecta hasta que no mejoren las condiciones, mientras que en el caso de Dóniga esto es tomado como falta de interés, por lo que se mantiene firme en sus valores en el que no exista la necesidad de convencer para asistir a una Selección Nacional

¿Qué opina del caso de Eriq Zavaleta en la Selección de El Salvador?

“Ser internacional es un orgullo. Convencer a alguien de que sea internacional por su país es un crimen. No es necesario. El futbolista que viene a la selección tiene que venir a servir a la patria, a su nación y a su selección”, dijo.

“No hay que convencer a nadie. Estaría equivocado en mi opinión desde inicio. Todos los problemas que pudo haber habido antes no soy responsable. Cuando un futbolista dice públicamente que no quiere venir habría que ser necio para llamarle“, agregó.

¿Le cierra las puertas a Eriq Zavaleta?

“El seleccionador su obligación es llamar al jugador que crea oportuno y la obligación del jugador es venir. Si el jugador ya está diciendo que no quiere venir es absurdo llamarle. No tiene mucho sentido. Aparte de que yo tengo mi valoración del futbolista porque yo conocí El Salvador desde hace mucho tiempo, exhaustivamente”, opinó.

“Tuve que analizarlo. Esa selección, más la aportación de mi análisis previo que hago siempre cuando firmó en un club o selección, más la aportación de mi scout personal, que pagó de mi bolsillo y que trabaja a la distancia, más lo que yo conozco, me hace ver que no es un futbolista ahora mismo que este por encima del nivel de los demás“, concluyó.