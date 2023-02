Durante los últimos meses, el Estadio Cuscatlán ha estado en el ojo público a raíz del mal estado de su grama. Actualmente se encuentra en proceso de recuperación, pero Atlético Marte desistió de jugar allí en el Clausura 2023 y Alianza podrá utilizarlo recién el 22 de febrero, días antes del choque contra Philadelphia Union por Concachampions.

Esto, por el momento, no afecta de forma sustancial a la Selección Mayor de El Salvador debido a que en marzo jugará dos compromisos fuera del país: un amistoso con Honduras en Los Ángeles (miércoles 22 de marzo) y un partido clave contra Estados Unidos (lunes 27) en Orlando por Liga de Naciones. Pero Mauricio Cienfuegos teme que sí lo haga a futuro.

El nuevo auxiliar de Hugo Pérez se expresó sin tapujos sobre la actualidad del Coloso de Montserrat y sobre la infrestructura en general: "Hay que empezar de cero. Hay muchas cosas que no hay aquí, lo indispensable no está, y vamos a comenzar con las canchas. La única que está, que no es de primer mundo pero se presta, es la de la UES y nos la negaron (...) Las canchas están malísimas. ¿Y quién es el culpable? El jugador o el técnico... no, señores, no es así. Démosle primero los recursos y después exijámosle", le dijo a El Gráfico.

El Estadio Cuscatlán, una fortaleza a recuperar

"Ahora nos topamos con que el Cuscatlán no sirve. Es la realidad. Yo amo el Cuscatlán, ahí debuté en Primera, pero no sirve para jugar en este momento. Nosotros en el Cuscatlán a lo mejor no ganamos partidos, pero es una ventaja jugar la eliminatoria ahí, y no hay otro estadio. Yo recomendaría a los señores de la Normalizadora que se sienten con EDESSA y que, por favor, pongamos a punto el Cuscatlán para empezar las eliminatorias", apuntó Cienfuegos.

El emblema de LA Galaxy contó que desde un primer momento le procupó el estado del recinto más grande de Centroamérica por todo lo que genera: "Cuando nos juntamos frente a frente con Hugo Pérez le dije: 'me interesa saber cómo está el Cuscatlán'. Porque el que ha jugado ahí, tanto nacionales como los rivales, sabe que pesa mucho. Si el Cuscatlán es una base fuerte para este proyecto, para querer ir al Mundial, tenemos que pelear para que esté a punto para la eliminatoria".

Mauricio Cienfuegos explicó que él conocía las limitaciones y problemas que hay, pero que lo movilizó el deseo de clasificar al Mundial 2026: "Yo no vengo aquí por dinero, vengo porque tengo un sueño también. Hay cuatro plazas, ya no va a haber esas plazas después, hay dos repechajes, no está México, no está Canadá y no está Estados Unidos, pero no está fácil porque no hay nada ahorita. Estas Federaciones anteriores no han dejado pero nada. Aquí estamos todos porque queremos, porque tenemos esa oportunidad".