El ex Águila sigue dando de qué hablar en la USL y esta vez fue vital para que su equipo rescate un empate 4-4 in extremis.

Jairo Henríquez está tomando cada vez más relevancia en el Switchbaks FC de la USL (United Soccer League). Y hoy volvió a dar una muestra de lo rápido que se ha adaptado al balompié estadounidense, siendo vital para que los de Colorado rescaten un empate 4-4 contra El Paso Locomotive, rival directo en la lucha por entrar a playoffs dentro de la Conferencia Oeste y en el cual milita el seleccionado Eric Calvillo.

Si bien el encuentro comenzó de la mejor forma para Switchbaks, con un doblete de Hadji Barry (4', 6') y otro tanto de Elvis Amoh (9'), en el cual fue vital el ex Águila al recuperar la pelota en campo ajeno, en el complemento se vino una ráfaga de goles por parte de los texanos gracias a los dobletes Dylan Mares (53', 65') y Luis Solignac (57', 67'), en dos de los cuales participó Calvillo en la gestación.

Sin embargo, los locales contaban con un as bajo la manga. Ya en tiempo adicionado, Jairo Henríquez ejecutó un tiro libre que se estrelló en la barrera. Pero el extremo de la Selecta capturó el rebote y envió un centro preciso al corazón del área, lugar en el que Aaron Wheler (90+4') lo conectó con un cabezazo imparable para desatar la fiesta en el Weidner Field.

Luego del debut soñado en el empate 3-3 con Charleston, en el cual ingresó al 66' para anotar un gol y brindar una asistencia, Henríquez se ganó la confianza del estratega Brendan Burke y no salió del once inicial: fue titular en la caída 4-0 ante Phoenix Rising y en el 3-3 ante Orange, compromiso en el cual el cuscatleco por poco no marca un golazo de tiro libre.