La Selección de El Salvador dará en cuestión de días sus primeros pasos en un 2023 cargado a nivel competitivo. Honduras será el primer escollo, en un amistoso internacional, y luego seguirá Estados Unidos, por la última jornada del Grupo D de la Liga de Naciones de Concacaf. Dada la envergadura de ambos juegos, Hugo Pérez quiere a sus jugadores compenetrados al máximo con el fin evitar los problemas que en el pasado lo aquejaron.

"Lo he hablado con el nuevo grupo que tenemos hoy, ya están sabidos. En lo que en un viaje, en algo, tengamos un problema con lo disciplinario, básicamente si yo me doy cuenta y tengo la prueba, ese jugador regresará al país inmediatamente y será bien difícil volver a llamarlo", le indicó Pérez a CANCHA, con el acto de indisciplina de Washington —que le valió una suspensión a doce seleccionados— aún fresco en la memoria.

En dicha ocasión, fue el ex FAS quien le dio un informe a la Comisión Normalizadora detallando lo sucedido: "No por ser técnico de La Selecta voy a pasar ciertas cosas sin darles importancia (...) Cuando tú entras a una compañía importante te dan todas las normas de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Ahora es tu responsabilidad y, al final, decides si acatar eso o no. La última vez todos los jugadores tenían la información de lo que se debe hacer. No te puede estar diciendo alguien todos los días 'no hagas esto'", externó.

La disciplina a nivel personal y en el terreno de juego

"Nosotros tenemos un historial bastante negativo cuando se refiere a disciplina, ¿no? Es bastante desafortunado. Yo cuando vine acá hablé con los seleccionados acerca de lo que significa representar a un equipo nacional, a un país, pero también el ser humano tiene problemas con otros hábitos. A veces llegás a una edad donde podés madurar y podés mejorar en esos aspectos de tu vida. A veces, hasta que no te pasa algo serio no aprendés", reflexionó Hugo Pérez, quien a finales de abril cumplirá dos años en su cargo.

Sin embargo, esta carencia que perjudica al jugador salvadoreño —y de todas las nacionalidades— a nivel personal y profesional, también tiene su correlato en el verde césped en un sentido más profundo. "Nosotros lidiamos con cosas reales con nuestro jugador. El salvadoreño creo que, incluso Mauricio (Cienfuegos) lo ha manifestado, tiene calidad, tiene talento, pero también tiene problemas de hábitos".

Para Pérez "el fútbol ha cambiado bastante tácticamente en los últimos 20 o 30 años". Y esto supone un problema para el fubolista local: "A veces le cuesta entender cuál es la responsabilidad cuando no tiene la pelota y qué se debe de hacer". A lo que se suma "el cambio de dinámica y de ritmo a una velocidad más alta (...) No te estoy hablando de correr solamente, estoy hablando de pensar más rápido, de actuar más rápido, de anticipar más rápido", detalló.

Y es entonces cuando siente el impacto: "Si vos sos un jugador de un país en Centroamérica y de repente te contratan de la Premier League de Inglaterra, te llevan por tu talento. Pero estando allá vos tenés que acostumbrarte a la velocidad del juego, a la responsabilidad de atacar y defender, a la responsabilidad de ganarte un puesto cada semana. Entonces, dos cosas pasan cuando el jugador sale: o se adapta y se encuentra, o lo regresan porque mentalmente no pudo, no quiso o no estaba acostumbrado", añadió.

El desarrollo de la mentalidad ganadora

"Nosotros pasamos por ese problema y es un problema grande porque el jugador salvadoreño está acostumbrado a nuestra liga donde es más pausado, ¿no? Y cuando sale y compite contra otros más rápidos entonces le cuesta. Por eso es que nosotros hemos entendido, analizado, durante el tiempo que tenemos en selección, que cuando nosotros pasamos más tiempo con los jugadores, el futbolista va asimilando eso porque sabe que va a competir internacionalmente", aseguró Pérez, resaltando la importancia de los microciclos.

Por último, explicó que no hay ensañamiento con el fútbol nacional: "Es la realidad de lo que vivimos, lo tenemos que expresar, lo tenemos que enseñar, porque de lo contrario cuesta competir. Eso para nosotros ha sido uno de los problemas que hemos encontrado con el que poco a poco le estamos ayudando al jugador. Lo otro es estar en una condición óptima para que te dé la confianza de competir con los más grandes, eso es importante también".