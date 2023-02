El próximo 27 de marzo, la Selección de El Salvador afrontará su primer reto importante del 2023 cuando visite a Estados Unidos por la última jornada de la Liga de Naciones de la Concacaf. Y con el fin de ir preparando el partido, Hugo Pérez reveló los nombres de los 22 jugadores que trabajarán bajo sus órdenes entre el 6 y el 8 de febrero.

El entrenador de La Selecta recibirá a sus pupilos en el hotel de la Fesfut a las seis de la tarde. Para entonces, la jornada 6 del Clausura 2023 habrá concluído y los seleccionados, tomando en cuenta que no habrá actividad entre semana, podrán meterse de lleno en el microciclo. El primero de muchos gracias al acuerdo que alcanzó Pérez con los directivos de la Primera División.

"Para nosotros y los jugadores es importante tener estos días de trabajo. Cuando la gente dice que los microciclos son una pérdida de tiempo es algo aventurado, porque no se tiene conocimiento de lo que hace en estos periodos. Respeto las opiniones, pero vos no podés decir que no sirve algo cuando no sabés por qué se hace y cómo se hace", le dijo el DT a Diario El Salvador.

Recordemos, además, que esta es la primera nómina que se confecciona desde el arribo de Mauricio Cienfuegos al cuerpo técnico de la Azul y Blanco. Y se compone por los siguientes futbolistas:

Porteros

Mario González (Alianza)

Kevin Carabantes (FAS)

Defensores

Roberto Domínguez (FAS)

Lizandro Claros (FAS)

Rudy Clavel (FAS)

Cesar Orelllana (Marte)

Ronald Rodríguez (Águila)

Walter Pineda (Águila)

Rómulo Villalobos (Dragón)

Jefferson Polío (Firpo)

Mediocampistas

Narciso Orellana (Alianza)

Ezequiel Rivas (Alianza)

Jonathan Nolasco (Dragón)

Melvin Cartagena (Águila)

Carlos Anzora (Platense)

Steve Alfaro (Platense)

Mauricio Cerritos (Marte)

Marcelo Díaz (Once Deportivo)

Delanteros