No es nada nuevo que Hugo Pérez, actual director técnico de la Selección Nacional de El Salvador, viene siendo sondeado por la MLS (Major League Soccer) desde hace tiempo. Sin embargo, la opción que maneja hoy en día es más concreta que nunca: tanto él como Ben Olsen, timonel estadounidense que conoce bien la liga, son los principales candidatos para dirigir al Houston Dynamo FC.

La información fue confirmada por Sam Stejskal y Paulo Maurer, periodistas de The Athletic, quienes revelaron que Pérez fue entrevistado para reemplazar a Paulo Nagamura, cuyo puesto fue ocupado de forma interina por Kenny Bundy. Recordemos que el conjunto texano, en donde juega el seleccionado Darwin Cerén, no pudo clasificar a los Playoffs tras finalizar la temporada regular en el penúltimo lugar de la Conferencia Oeste.

Así está su situación con la Selecta

Haciendo un racconto desde la última fecha FIFA, Pérez se mostró decepcionado con sus jugadores luego de la derrota 4-1 ante Perú y afirmó que muchos de ellos no volverían a ser convocados por los "errores infantiles" cometidos, los cuales le molestaron más pensando en el Mundial de 2026. Para peor, el Comité Regularizador reveló días después que hubo "actos de de indisciplina" en el hotel de la Selecta y abrió una investigación.

"Tengo que llegar y pensar muchas cosas. Me tengo que evaluar a mí mismo, si vale la pena continuar. Es la realidad, tengo que decirlo. Soy autocrítico conmigo mismo. Yo lucho, yo peleo, no me gusta ser un cobarde, nunca me ha gustado dejar las cosas en medio, pero si a la Selección le conviene otro tipo que juegue de otra manera, pues que lo traigan. Yo me hago a un lado", le aseguró al periodista Mauricio Rivas, de Fanáticos.

¿Houston o El Salvador?

En caso de seguir al mando de El Salvador, se jugarán el pleno el 27 de marzo de 2023, ante Estados Unidos. Ese día será su último juego por el Grupo D de la máxima división de la Liga de Naciones y definirá si clasifican tanto a la fase final como a la Copa Oro.

Pero si es seleccionado por el Houston y decide irse, Pérez tendrá una tarea titánica por delante: el club únicamente ganó la MLS Cup en las temporadas 2006 y 2007, llegando a las finales por última vez en 2011 y 2012. Además, clasificó a los Playoffs por última ocasión en 2017.