El Salvador dio a conocer que 10 de sus jugadores cometieron actos de indisciplina en la concentración del último partido ante Perú, que se disputó en Washington, Estados Unidos, por lo que serán sancionados en los próximos días. Darwin Cerén, uno de los emblemas del equipo habló sobre dicha situación.

Cerén dio a conocer que para él no hubo actos de indisciplina, solo recibió un llamado de atención por llevar a su familia al hotel de concentración, cuando le dijeron que eso no se podía hacer, algo que él no sabía y luego afirmó que hubo una reunión con los compañeros luego del partido, pero lo consideraba algo normal.

Estas fueron las palabras de Darwin Cerén a El Gráfico:

"Me llamaron hace un par de días para preguntarme para saber qué había pasado, no sé con quién más hablaron y no sé si hablaron con todos, pero nunca me preguntaron si hubo algún tipo de desorden o si había visto alguna situación anormal, que sí lo anormal era que después del partido yo había estado con mi esposa, mi familia, que no veo problema de eso”, dijo sobre la declaración que dio.

Acerca de los hechos comentó: “Me dijeron que no podía llevar a mi familia a mi concentración y nunca me habían dicho eso, mi familia va siempre a mis partidos y se quedan en el mismo hotel que nosotros porque me gusta que estén cerca. Esa situación le comenté a él, que si era algún motivo para que me llamaran la atención a mí y me dijo que había un reglamento que impedía que la familia se quedara en el mismo lugar que uno se queda, no me lo dijeron nunca"

"Nunca supe que decía que la familia de uno no podía quedarse en el hotel. Siento que esto no es malo, que la familia esté con uno, siempre he sido alguien familiar y me gusta que mi esposa y mis hijos vayan a mis partidos", agregó.

"Siento que reunirse con los compañeros, pasarla un rato y todo eso no es indisciplina, pienso que no, no sé qué tipo de indisciplina ven (...) que yo tenga entendido no es prohibido dormirse hasta en la madrugada después del partido porque después de eso cada quién va para su casa, yo el siguiente día viajaba con mi familia hacia Houston, no veo ningún problema", finalizó.