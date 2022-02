La situación en El Salvador sigue caliente y Hugo Pérez vio la necesidad de salir a intentar apaciguar las aguas. Al entrenador le consultaron por la gran polémica sobre la indumentaria que faltó durante su estadía en Columbus, Estados Unidos. Los jugadores habían denunciado que tuvieron que salir a comprarse abrigo porque no podían entrenar del frío.

El DT de la Selecta declaró que esto fue cierto, pero no lo vio como algo para generar mucho revuelo. Además, buscó sacarla la culpa tanto a la Federación como a la empresa que se encarga de vestirlos. La idea del estratega es poder calmar este momento y lograr que las conversaciones entre futbolistas y la Fesfut lleguen a buen puerto.

"Tuvimos que recurrir a comprar cosas pero eso no es secreto. No hay que tener vergüenza de eso. Si me lo hubieran preguntado allá, yo lo habría dicho porque no es secreto", comenzó explicando Hugo Pérez en conferencia de prensa ante la consulta por parte de los reporteros que estaban allí.

Y agregó sobre como le afectó esto a uno de sus jugadores: "No estoy culpando a Umbro ni a la federación pero teníamos frío y tuvimos que comprar. A nosotros nos regalaron calcetines eléctricos. Narciso (Orellana) tuvo problema por el frío y se le hizo un hematoma, por eso estuvo con problemas físicos".

Para finalizar, el DT se refirió a como deberán seguir con esto: "Cuando escuché la noticia me extrañó bastante porque era una situación que supuestamente estaba arreglada. Nosotros queremos armonía y eso tratamos de hacer. Vamos a tener que sentarnos a analizar esto. Al final lo más importante de una selección son los jugadores y son ellos los que tienen la responsabilidad cuando salen a la cancha".