La Selección de El Salvadorperdió ayer 2-0 ante Canadá, con lo que prácticamente se despide de sus opciones de estar en laCopa del Mundo de Qatar 2022, pero el juego estuvo marcado por una jugada polémica donde Bryan Tamacas fue derribado dentro del área por Tajon Buchancan, pese a lo cerrada de esta, el árbitro decidió no utilizar el VAR para revisarla y así ver si existió penal, situación que molestó a Hugo Pérez.

“Yo acepto perder y quiero felicitar a Canadá porque creo que ellos ya están en el Mundial y nosotros creo que ya estamos fuera, una cosa si me queda en duda, si tenemos VAR por qué no se utilizó en una jugada que es penal, no me gusta quejarme”, fueron las palabras que brindó Pérez en conferencia de prensa tras el compromiso.

“Creo que a veces, porque no estamos arriba, no importa si El Salvador pierde o no, no me gusta porque si vamos a perder, lo haremos por dignidad, sin que nadie ayude a nadie, no tengo ninguna excusa, Canadá es el mejor equipo de la CONCACAF pero hay que ser justos, para eso está el VAR y CONCACAF me desilusiona, porque si pusieron y dijeron que lo iban a usar, tendrían que usarlo”, agregó.

“El VAR está para revisar las jugadas, especialmente en jugadas que son dentro del área, ahorita después del partido entró y alguien me muestra y es penal, es penal porque el jugador no toca ni siquiera la pelota, se mete entre los pies a Tamacas y lo tumba, si el árbitro no lo pita, perfecto, porque quizá no lo pudo ver, pero el VAR está y para eso está, es ir, y observar, no tenía nada que perder, el partido hubiera cambiado”, manifestó el entrenador evidentemente molesto.

Con lo deportivo, Pérez solo tuvo palabras de agradecimiento para sus dirigidos: “Le agradezco a los jugadores por todo el esfuerzo que han puesto, es mi responsabilidad, como le llaman aquí en El Salvador, esto es un fracaso, no me enoja que me lo digan, pero sí estoy muy orgulloso de nuestros jugadores”.