Eriq Zavaleta no ha tenido la participación esperada con el Galaxy, algo a lo que se refirió Hugo Pérez.

Hugo Pérez, técnico de la Selección de El Salvador, habló sobre la situación que vive el defensor Eriq Zavaleta con el Galaxy de la MLS, en el que no ha tenido la regularidad esperada por lo cual salió al paso de su dirigido e indicó que a pesar de casi no jugar cuando ha estado en el campo ha tenido un desempeño excelente.

Para el punto de vista de Pérez, que Zavaleta casi no esté jugando no se debe a su rendimiento, porque lo está haciendo bien, por lo que cree que todo se debe a que el técnico Gregg Vanney prefiere a otro elemento en su posición pero que esto no le quita mérito al trabajo que está haciendo.

“Si un jugador no está de titular, es por dos razones: una, porque no rinde en los entrenamientos; y otra, porque el técnico piensa que en ese momento quiere a otro. Entonces, nosotros sabemos, yo sé, personalmente, cómo está Zavaleta. (Entrenando), sí, claro”, dijo el seleccionador a El Salvador Fan Club.

“Los partidos que él (Zavaleta) ha estado jugando, los ha jugado para mí excelente. Ahora, no es culpa de él que el técnico no lo quiera poner de titular todo el tiempo. Es que yo veo los partidos, y analizo lo que él está haciendo cuando juega. Y lo más chistoso es que el técnico es tío de él”, agregó.

Eriq Zavaleta recientemente fichó por los angelinos, pero casi no ha sumado minutos. Con la Selección de El Salvador volverá a ser convocado luego que hace unos meses renunciara a los llamados, pero Hugo Pérez lo tomará en cuenta para el amistoso versus Perú.