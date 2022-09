Si bien El Salvador tuvo breves momentos de bonanza futbolística ante Perú en Washington, lo cierto es que se desmoronó mental y futbolíticamente en el epílogo. El juego acabó en una abultada derrota 4-1 fruto de los goles Erik Zavaleta (19') en contra, Gianluca Lapadula (40'), Bryan Reyna (81') y Christian Cueva (86'). Aunque para Hugo Pérez, timonel de los cuscatlecos, la misma se tornó más dolorosa por los erorres de sus pupilos.

De acuerdo al análisis del ex seleccionado, el inicio del proceso rumbo al Mundial de 2026 estuvo signado por hechos puntuales: "Nosotros regalamos cuatro pelotas en nuestro campo que nos costaron cuatro goles. Y a este nivel, contra jugadores de un nivel alto como es Perú, no te perdonan. No tenemos excusas de decir que no podemos competir con ellos, porque hubo lapsos del partido que atacamos bien, que jugamos bien", comentó.

"Quiero aclarar: Perú es un equipo con mucho oficio, el entrenador es muy bueno. Pero también veo los errores que cometimos y son infantiles. Se lo dije a mis jugadores ahorita (...) No sólo es un proceso, con este partido algunos jugadores puede ser que ya no estén, puede ser que ya no vuelvan, queremos ver otros jugadores. Al final, lo que nosotros queremos es no tener la excusa de estar regalando partidos así como lo regalamos hoy".

Respecto a los futbolistas que podrían no ser citados en la próxima ventana de amistosos, Pérez no dio precisiones: "No te puedo decir los jugadores porque hay una fecha FIFA en noviembre, pero cuando salga la lista ustedes verán quiénes están y quiénes no". También, se refirió al aspecto mental del equipo: "Nos caemos por los errores, estábamos bien antes y después del 1-1", aseguró.

"Eso es ahorita donde nosotros tenemos problemas grandes. Y no es que uno no lo trabaje. Si yo tengo la pelota en cualquier parte del campo, en ese momento no hay sistema, no hay táctica, no hay nada. Es personal de cada jugador tomar la decisión correcta. Seguimos el mismo camino de cometer errores que nos cuestan goles, me molesta que a este nivel sigamos repitiendo esas cosas", exclamó.

El estratega aceptó haber tenido "un poco de culpa en los cambios, pero también estos juegos son importantes para ver ciertas personas que necesitaban minutos. Los cambios no tienen que ver mucho con las decisiones que tomamos cuando perdimos la pelota (...) Aprendimos a no tener temor de jugar, pero eso no te alcanza para ganar partidos. Si no corregimos esos detalles nos va a costar. Este fue un amistoso, en un año y medio no nos puede pasar".

"Hemos retrocedido en los mismos errores, pero en el volumen e idea de juego no, se sigue mejorando. Pero los partidos se ganan con goles y el que comete más errores usualmente pierde. A veces no sólo es táctico, yo creo que tiene que ver mucho lo mental, la concentración a la hora de tomar una decisión. Si me equivoco y me castigan, tal vez ya no tengo para ese nivel. En un Mundial no podemos regalar eso. En el fútbol hoy te castigan los más grandes y hoy nos pasó eso", concluyó.