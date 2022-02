En la segunda etapa de Carlos de los Cobos al mando de la selección de El Salvador, Henry Hernández era el guardameta titular e indiscutido. El actual futbolista de AD Chalatenango disputó 25 partidos con la camiseta de la Selecta y parecía tener el puesto asegurado por un largo tiempo.

Con la llegada de Hugo Pérez se empezó a ver la intensión de modificar la portería. El nuevo estratega buscó convencer a Tomás Romero, un juvenil estadounidense de LA FC. Luego, terminó eligiendo a Mario González y Kevin Carabantes. No volvió a llamar a Henry, quien relató su enojo por haberse ido por la puerta de atrás.

“Hasta hace unos meses, (resumía su carrera como) exitosa, ahora ya me cuesta, porque me quitaron lo más importante que tenía en la vida, que era la selección, me apartaron de una manera fea, sin deberla. Son decisiones técnicas, para mí ha sido difícil de asimilar, la selección lo había sido todo para mi en la vida, desde que tengo uso, la selección era lo más importante".

Y agregó: “Siempre luché por estar, peleé contra todo, los amaños, otras situaciones, no teníamos ni siquiera indumentaria para entrenar, vengo luchando contra todo eso y valía la pena el sacrificio. Lo que me duele es salir como salí, por la puerta de atrás, por ser buena persona, tratar de hacer las cosas correctas, por ver el bien común, lo único que me gané fue que algunos aficionados me griten amañador… Es increíble”.

Para finalizar, Henry le apuntó directamente a Hugo Pérez: “Me dolío que dijeran que no les interesaba conseguir el boleto, sino que estaban pensando para 2026. Si eso era lo que querían, mejor nos hubieran dejado a los que queríamos estar este Mundial, estaban matando el chucho a tiempo, si se daba, éramos héroes, si no, ya sabía que no se iba a dar. Junto con ellos me voy yo”.