La Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) volvió a estar en el ojo del huracán mediático en el día de ayer, cuando Humberto Sánez Marinero, presidente del Comité Regularizador, le reveló al programa matutino "Frente a Frente" un ilícito: en sus instalaciones, concretamente en la oficina de presidencia del antiguo Comité Ejecutivo, se encontró un micrófono.

"Lo que se hizo es que se contrató una empresa experta en temas tecnológicos y de seguridad para que nos hiciera un barrido en las instalaciones y lamentablementese encontró un micrófono en la oficina presidencial. Así ha sido descrito por la empresa (dispositivo de espionaje). Es un posible cometimiento de ilícito", afirmó Marinero.

Espionaje en la FESFUT: el mensaje de Fernando Palomo

Ante tamaña revelación, el periodista Fernando Palomo se pronunció a través de su cuenta de Twitter, dejando un mensaje contundente: "En la FESFUT encuentran 'aparato de captación y recolección de información de audio', digno de espionaje y no sé por qué no me sorprende". Recordemos que el ex reportero de Canal 4 ha seguido de cerca el escándalo que estalló en la Federación hace meses, a raíz del cual la FIFA decidió instalar el Comité.

Según le comentó Humberto Sáenz a "Frente a Frente": "El día de hoy (viernes), el departamento jurídico de la Federación interpuso aviso ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que realice las investigaciones que corresponden y nosotros prestar la colaboración que se nos requiera".

Respecto al estado del micrófono —si funciona o no—, el presidento afirmó que no han "hecho preguntas" y que se ha "sólo preferido recibir el reporte. Se compartió con FIFA, y ese reporte está siendo anexado al aviso que se está poniendo hoy (viernes) por la mañana, junto al dispositivo. Suponemos que la Fiscalía hará las preguntas oportunas a la empresa y que responda lo que encontró".